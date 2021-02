La mise en scène de Macron pour vanter les gestes barrières n’est pas passée inaperçue

Marteler le même message, encore et encore. Depuis un an, l’immense majorité des êtres humains sont appelés à respecter les gestes barrières, la meilleure protection contre la Covid-19. En France, le gouvernement a décidé d’enfoncer à nouveau le clou alors que la propagation des variants plus contagieux du virus inquiète. Dans une série de photos sur Instagram, le président Emmanuel Macron joue ainsi les pédagogues en se mettant en scène pour vanter les mérites des sacro-saints gestes barrières. Internet, qui n’en demandait pas tant, s’en est donné à cœur joie.