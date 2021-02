“Une vraie montagne”: la doublure de Chris Hemsworth n’arrive plus à le suivre

“Tout le monde se dit: ‘ Wow, regardez la taille qu’il fait’ , mais je me dis: ‘ Oui, c’est génial, mais moi aussi je dois faire cette taille-là maintenant’ . Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire: ‘Merci beaucoup, mec, ça va être encore plus dur cette fois-ci’ ”, a déclaré l’homme de 33 ans aux animateurs.

Les deux hommes sont actuellement sur le tournage du quatrième volet de “Thor”, “Love and Thunder”, attendu pour février 2022.

M. Hanton, qui a doublé Chris Hemsworth pour la première fois dans “Thor: Un Monde Obscur” en 2013, a poursuivi en disant qu’il ne prend plus aucun plaisir à manger. “Toutes les deux heures, on doit manger. C’est devenu une corvée. Je n’ai plus de plaisir à manger du tout”, a-t-il déclaré.