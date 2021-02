Le premier 737 MAX de TUI fly de retour dans les airs

La compagnie aérienne confirme. Il s’agit d’un “operational readiness flight”, un vol de préparation opérationnelle. Cela fait partie du protocole qui doit être suivi pour les avions qui sont cloués au sol depuis longtemps, précise-t-elle. Le but d’un tel vol d’essai est de “vérifier si un avion qui est au sol depuis longtemps fonctionne correctement”, ajoute-t-elle. “Le vol est effectué sans passagers, avec seulement les pilotes et un ingénieur, et dure environ une heure. Une partie de ce vol consiste à effectuer une approche et une remise des gaz. Il s’agit de tester l’atterrissage à la fois manuel et automatique.”