Sonko réserve sa première sortie aux militants blessés

Ousmane Sonko est sorti pour la première fois de sa demeure depuis les échauffourées de lundi dernier. Son convoi a pu franchir la barrière policière qui filtre les accès menant à son domicile. Son chef de protocole, Djiby Gueye Ndiaye, explique l’objet de leur sortie.

«Le président Sonko est sorti, comme tout citoyen. Il est allé rendre visite à un des militants blessés. L’engagement des militants à son endroit l’autorise à aller leur rendre visite. De surcroit un blessé par balle, qui était dans un état très critique. Le président Sonko s’est rendu à l’hôpital de grand Yoff.

Il a trouvé un gosse courageux engagé et un personnel médical accessible qui lui a facilité l’entrée. Il a pu échanger avec le malade dont l’état de santé est stable. Le gosse lui a montré un engagement et une détermination sans faille. Le personnel médical a extrait la balle. Et dans les jours à venir il sera libéré.»