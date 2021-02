Covid-19: L’Eglise décrète une journée de prière et de jeûne, mercredi

Face une recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19 au Sénégal, l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a décrété décrétons une journée spéciale de Prière, de Jeûne et de Partage, le Mercredi 17 février 2021, Jour de l’imposition des Cendres, pour implorer la Miséricorde de Dieu sur toute l’humanité.

« Une pareille situation nous montre la gravité avec laquelle cette pandémie menace la vie des populations, surtout des plus vulnérables. En hommes de Foi, en plus du combat de sensibilisation que nous menons pour le respect strict des mesures barrières, nous devons aussi nous tourner vers Dieu, qui offre le salut à ceux qui le prient et qui espèrent en son amour, pour le supplier », a écrit Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans un communiqué.

Il ajoute : « Ainsi, Nous, Vos Pères Évêques du Sénégal, décrétons une journée spéciale de Prière, de Jeûne et de Partage, le Mercredi 17 février 2021, Jour de l’imposition des Cendres, pour implorer la Miséricorde de Dieu sur toute l’humanité, en vue de l’éradication totale de ce fléau du Coronavirus ».

En effet, poursuit-il, « le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion » (Pape François, Message pour le Carême 2021). Comme vous le savez, le Carême, qui dure quarante jours, est un temps favorable de conversion, pour se réconcilier avec Dieu, s’éloigner du mal et établir une relation d’amitié avec le Créateur ».

« Nous invitons les prêtres, durant cette journée et chaque fois que c’est possible, dans le strict respect des mesures sanitaires, à organiser, dans leurs Paroisses des moments de confessions, pour préparer les cœurs à accueillir les grâces divines. Avec notre bénédiction, en ce Saint Temps de Carême, nous implorons la grâce du Seigneur sur le Sénégal et sur le monde entier », conclut la note.