Ethique, médecine, Covid : 20 ans après, l’héritage du séquençage du génome humain

“2001, l’odyssée génétique de notre espèce”, pourrait être renommé le Human Genome Project, qui il y a 20 ans aboutissait au premier séquençage du génome humain. Risques éthiques, progrès médicaux, gestion du Covid : la revue Science revient sur l’héritage de cette prouesse.

Vingt ans plus tard, l’héritage du premier séquençage de génome humain résonne dans le traitement de la pandémie de Covid-19. A l’occasion de la célébration de cet exploit scientifique, la revue publie un dossier spécial mettant en parallèle les prouesses de l’époque et ses effets sur le monde actuel.

Le Human Genome Project, 13 ans de travail pour séquencer un génome humain

En 2001 le Human Genome Project annonçait avoir séquencé le premier génome humain au bout de 13 ans de travail et 2,7 milliards de dollars. Lancé dès 1990 par le ministère de l’Énergie et les Instituts américains de la santé, ce projet issu d’un consortium international avait l’ambition de séquencer par de nouveaux moyens technologiques un génome de 3 milliards de paires de bases – ces briques constituant l’ADN. Une décennie plus tard, le pari est gagné et l’étude publiée. Avec une surprise : le nombre de gènes codant pour des protéines n’est que de 23.000, soit moins que la souris par exemple, qui en possède 30.000.

L’instauration du partage des données génétiques sous 24h

Un héritage important de ce projet, outre le séquençage en lui-même, a été l’établissement des Principes des Bermudes. En février 1996, les dirigeants du Human Genome Project se sont réunis aux Bermudes pour discuter de la meilleure manière de bâtir une banque de données génétiques humaine de référence au niveau international. Ils ont ainsi convenu que tous les centres de séquençage devraient diffuser leurs données en ligne dans les 24 heures, là où la norme voulait auparavant que l’on attende la publication. Aujourd’hui, des milliers d’espèces ont leurs données génétiques disponibles dans des bases de données.

Grâce à ce précédent des principes des Bermudes, le partage rapide des données a été crucial dans la crise actuelle des coronavirus. “Le génome du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) a été identifié rapidement et sa séquence a été publiée le 10 janvier 2020, ce qui a permis de lancer le dével[…]