Après la “remontada”, retrouvailles électriques entre le Barça et le PSG

“L’excitation est présente, dans tout le club, car l’objectif évident pour le PSG est de gagner la Ligue des champions et nous avons accepté cette responsabilité”, a reconnu mardi l’Argentin, qui a porté les couleurs et entraîné le rival local du Barça, l’Espanyol Barcelone.“La remontada? Nous sommes tranquilles, l’histoire, c’est l’histoire, nous sommes un staff différent, il y a des joueurs différents”, a-t-il poursuivi.

Duel Messi-Mbappé

Pourtant, le PSG a passé ses derniers jours à regarder dans le rétroviseur. Les blessures, presque coup sur coup, d’Angel di Maria (cuisse) et Neymar (adducteur) lui ont rappelé ses échecs de 2018 ou 2019, en huitièmes. A chaque fois, “Ney” était absent… Décisif durant la phase des groupes, le Brésilien trépignait de retrouver son fief barcelonais, où il a brillé entre 2013 et 2017. “Ney”, qui espère jouer la manche retour, et “Dima” pèsent pour plus de la moitié des buts parisiens en Ligue des champions cette saison.