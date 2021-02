Erdogan, “terroriste”: la justice turque ouvre une enquête sur Geert Wilders

L’enquête porte sur des messages sur Twitter de M. Wilders “contenant des insultes écrites et visuelles” envers le président turc, a affirmé le bureau du procureur.

Assimilé à l’État islamique

“Erdogan est un islamiste posant un danger mortel et qui incite à la haine et au terrorisme ici aux Pays-Bas”, a écrit M. Wilders lundi sur Twitter. Il a aussi publié une caricature représentant la moitié du visage de M. Erdogan sur un drapeau turc et l’autre moitié sur la bannière du groupe Etat islamique, accompagnée du mot “terroriste”.