G5 Sahel : ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron

Une présence très allégée, axée sur le contre-terrorisme et l’accompagnement au combat des forces locales : si le président français Emmanuel Macron a renoncé à réduire « dans l’immédiat » les effectifs militaires français au Sahel, il n’en a pas moins tracé les contours d’une stratégie de sortie, à la faveur de renforts européens prêts à partager le fardeau. Le chef de l’État participait, en visioconférence depuis Paris, à un sommet G5 Sahel qui a réuni lundi et mardi à N’Djamena cinq pays du Sahel pour dresser un bilan des actions menées depuis le sommet de Pau, dans le sud-ouest de la France, il y a un an. Depuis plusieurs mois, Paris envisageait d’amorcer un retrait dès ce début d’année en rappelant les 600 soldats envoyés en renfort au Sahel l’an dernier.

En dépit des succès tactiques revendiqués, le tableau demeure très sombre au Sahel. Plus de huit ans après le début, dans le nord du Mali, d’une crise sécuritaire qui continue à étendre ses métastases à la sous-région, quasiment pas un jour ne passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger sans une attaque. La barre des deux millions de déplacés a été franchie en janvier.

1. Paris temporise

« Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel », où sont actuellement déployés 5 100 hommes au sein de l’opération Barkhane, « mais elles n’interviendront pas dans l’immédiat », a affirmé mardi 16 février le président français lors d’une conférence de presse à Paris, à l’issue du sommet du G5 Sahel à N’Djamena auquel il a participé en visioconférence.

« Il serait paradoxal d’affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d’un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs », a-t-il fait valoir en soulignant les victoires tactiques remportées depuis un an contre le groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS), et l’implication croissante des armées locales dans les opérations.

Paris a donc décidé de temporiser, après avoir envisagé il y a encore quelques semaines d’amorcer un retrait dès ce début d’année, en rappelant les 600 soldats envoyés en renfort au Sahel en janvier 2020.

« Il y a encore du travail à faire » avant d’enclencher des phases de réduction progressive, résume une source proche du dossier citée par l’AFP. La France est notamment soucieuse d’infliger des dommages profonds aux organisations affiliées à Al-Qaïda regroupées au sein du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), responsables de la mort de 5 soldats français entre fin décembre et début janvier et qui continuent de revendiquer de multiples attaques.