Demba Bâ, l’artiste comédien plus connu sous le pseudonyme “Démba Kouss”, repose désormais au cimetière de Yoff Tonghor. Décrit par ses proches, l’homme était d’une bonté inégalée et était doté de qualités très rares. Longtemps alité, Demba a toujours vécu cette situation avec beaucoup de courage jusqu’à son dernier souffle. Ses proches reviennent sur la vie et les qualités humaines de l’homme.