Kanye West dévasté: “Kim a toujours été la femme de ses rêves”

Si ce divorce est un soulagement pour Kim, ce n’est pas le cas pour Kanye West, au contraire. “Il a beaucoup de mal à accepter sa décision de divorcer”, raconte un proche. “C’est pourquoi il a été distant et plutôt taiseux pendant les négociations. Il ne savait pas comment réagir. Bien sûr, il savait que cela allait arriver, ils en avaient discuté à plusieurs reprises. Mais faire face à la réalité de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Il a toujours considéré Kim comme la fille de ses rêves, avant même de la connaître personnellement. L’idée qu’elle ne sera plus sa femme est très difficile à gérer.”

Des chansons sur leur rupture

Coup de foudre

Avant d’être en couple avec Kim, Kanye avait déjà fait part de son admiration pour la star de la téléréalité. Il avait été impressionné par sa beauté et avait voulu la rencontrer. En 2013, il a avoué dans une émission de radio: “Je suis tombé amoureux d’elle dès le premier instant où je l’ai vue”. “La plus belle femme de ce monde”, avait-il ajouté. “Certainement l’une des 10 plus belles femmes de tous les temps.”