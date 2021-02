“Lamentable”, les proches de Claude Nougaro dézinguent l’album hommage de Gad Elmaleh

Gad Elmaleh fait l’objet de nombreuses critiques depuis la sortie de son album “Dansez sur moi” qui rend hommage au chanteur Claude Nougaro. Selon La Dépêche du Midi, certains proches de Nougaro ne valident pas ce disque et remettent en cause la légitimité de Gad Elmaleh, compte tenu notamment de son peu d’expérience dans le domaine de la chanson. “Les arrangements de l’album de Gad Elmaleh sont très classieux, à la hauteur de Claude. Et si on ne doute pas de la sincérité du mec, vocalement, c’est compliqué”, confie Yvan Cujious, compositeur toulousain, dans les colonnes du journal français.