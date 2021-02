Barack Obama et Bruce Springsteen lancent leur podcast

La série de huit épisodes, intitulée “Renegades: Born in the USA”, est disponible exclusivement sur Spotify. Les deux premiers épisodes ont été dévoilés ce lundi 22 février.

Dans l’introduction du premier épisode, Barack Obama a expliqué pourquoi il a choisi de s’associer avec son ami Bruce Springsteen pour lancer ce podcast. “En apparence, Bruce et moi n’avons pas grand-chose en commun”, a-t-il déclaré. “Mais au fil des ans, nous avons découvert que nous avions une sensibilité commune sur le travail, sur la famille et sur l’Amérique. À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné à tous les deux”.