ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Les bacheliers non orientés priés de se rapprocher des ISEP

Le ministre de l’Enseignement supérieur vient de mettre fin aux espoirs d’une orientation aux nombreux bacheliers de 2020 qui espéraient encore une dérogation après la fermeture de la plateforme Campusen. Face à la presse, Cheikh Oumar Hanne a fait une dernière mise au point sur cette question et c’est pour faire comprendre qu’il n’y a plus possibilité pour ceux qui n’avaient achevé leur procédure de demande d’orientation, via la plateforme, de se faire orienter. A en croire le ministre, ceux-ci ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes car sur les 69002 dossiers qui ont été traités au niveau de ladite plateforme sur un total de 72000 bacheliers issus de la session de 2020, les 62093 ont effectivement achevé la procédure de choix et de validation et ont été orientés. Et ceux qui ont été orientés ont reçu l’information par mail et par sms. A eux, de confirmer cette orientation par le paiement de la somme de 20.000 frs cfa pour « protéger » cette orientation, dans un délai d’une semaine. Mais à l’en croire, la plupart de ceux qui crient n’ont pas achevé leur procédure d’inscription sur Campusen ou n’ont pas validé le choix avec l’envoi des frais d’inscription. Et dès lors, ils sont considérés comme des cas d’abandon.

D’après Cheikh Oumar Hanne, « à 1000 ou 2000 étudiants près, tout le reste a été orienté». Pour être plus clair sur les responsabilités des uns et des autres dans cette situation, le ministère a décidé d’ouvrir à partir de vendredi la plateforme avec tous les détails afin que tout le monde puisse accéder sur les détails de la procédure. La seule chance qui reste à ses étudiants, c’est de postuler pour une orientation dans les ISEP (instituts supérieurs d’enseignement professionnels où 200 places sont encore disponibles pour les bacheliers de 2020 et de 2019 et après une sélection. Face à aux journalistes, le ministre a tenu à rappeler aux bacheliers que les orientations dans les écoles privées supérieurs sont arrêtées depuis 2019. Là aussi, aucune possibilité contrairement à ce que semblent soutenir certains candidats à l’orientation : « non seulement, les universités ne sont pas pleines mais surtout depuis 2019, l’Etat a décidé de mettre fin à l’orientation dans le privé. Par conséquent, il n’y a plus de possibilité d’être orienté dans le privé », a fait savoir le ministre.

Pour l’heure, le cas des bacheliers reste à être réglé et, d’après le ministre, c’est en cours avec les universités comme celle de Touba. ARMES DECOUVERTES AU CAMPUS DU COUD : Les détenteurs encourent la radiation et les poursuites judiciaire En marge de sa rencontre avec la presse, le ministre de l’Enseignement supérieur est revenu sur les récents évènements avec la découverte des armes blanches dans les chambres d’étudiants. Cheikh Oumar Hanne reconnaît que c’est une réalité dans les campus mais annonce des mesures draconiennes pour lutter contre ce fléau. Entre autres mesures, la radiation et les poursuites judiciaires. « C’est un fait récurrent, surtout à l’approche des renouvellements des instances des amicales d’étudiants. Mais des instructions fermes ont été faites aux autorités des différentes universités pour que tout étudiant pris avec des armes soit traduit en conseil de discipline pour être radié et que des poursuites judiciaires soient entreprises », a dit Cheikh Omar Hann. WORE NDOYE

SUDONLINE