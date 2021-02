Hewitt-Federer, l’échange du siècle?

Plus jeune (16 ans et dix mois) et plus mal classé (555e) vainqueur d’un tournoi sur le circuit ATP, c’était à Adelaïde, en 1998, Lleyton Hewitt a marqué l’histoire du tennis entre la fin du siècle dernier et le début du XXIe siècle.

Vainqueur de deux titres du Grand Chelem (l’US Open 2001 et Wimbledon 2002), numéro 1 mondial durant plus d’un an, Lleyton Hewitt a longtemps fait office de grande star du circuit. Jusqu’à ce que Roger Federer ne vienne briser son hégémonie.