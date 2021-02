Lionel Richie divise la toile en s’affichant avec sa compagne de 40 ans sa cadette

Lionel Richie a partagé un cliché de lui et de sa compagne le jour de la Saint-Valentin sur Instagram. “Il y a de l’amour dans l’air”, a-t-il écrit en légende. Une simple publication qui a lancé le débat sur la différence d’âge des deux tourtereaux, qui comptent 40 ans d’écart. “Il est assez âgé pour être son grand-père”, pouvait-on lire dans les commentaires, tandis que d’autres s’amusaient du fait que le chanteur avait déjà 40 ans lorsque Lisa est née.

Malgré le sérieux de leur relation, Lionel Richie n’a aucune intention de se marier avec Lisa, comme il l’a clairement indiqué il y a quelques années dans une interview. Marié à deux reprises, une première fois avec son amour d’enfance, Brenda Harvey, puis avec Diane Alexander, le chanteur refuse de passer une nouvelle fois devant l’autel. “J’ai vécu cela deux fois et cela m’a coûté très cher”, a-t-il expliqué. “Je n’ai pas l’intention de le faire une troisième fois. Les femmes ont tout gâché. Les enfants ne sont pas le problème, ce sont les ex-femmes qui le sont”. Compréhensive, Lisa avait commenté: “Je n’ai pas besoin d’une bague pour valoriser notre relation. Ce que nous avons ensemble est suffisant. Lionel ne me doit rien”.

Le chanteur n’a toutefois pas tiré un trait sur la paternité. “Je suis prêt à redevenir père”, avait-il déclaré en 2016. “J’ai peut-être dévoilé un secret en disant cela, mais Lisa et moi sommes d’accord à l’idée d’avoir des enfants”.

Lionel Richie a déjà trois grands enfants: Nicole, 39 ans, qu’il a adoptée avec sa première femme, et Sofia, 22 ans, et Miles, 26 ans, nés de son second mariage.