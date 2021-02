Saisie de 23 tonnes de cocaïne dans les ports de Hambourg et d’Anvers, un record en Europe

“Plusieurs milliards d’euros”

Conteneurs jugés suspects

“Coup porté contre la criminalité”

“Grâce à un travail d’enquête très professionnel, nous avons réussi à saisir une quantité record de cocaïne”, s’est réjoui le secrétaire d’Etat chargé des Douanes, Rolf Bösinger, saluant un “coup porté contre la criminalité organisée liée aux stupéfiants”. Cette saisie figure parmi les “cinq plus importantes dans le monde”, souligne pour sa part M. Matschke, dirigeant des douanes à Hambourg.

L’enquête se poursuit en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique pour permettre d’éventuelles autres interpellations.

Le port d’Anvers, première voie d’accès

Top 3 des pays expéditeurs

La Colombie, le Brésil et l’Équateur se classent aux trois premières places pour les pays expéditeurs, tandis qu’en Europe, l’Espagne et les Pays-Bas sont, après la Belgique, deux autres grandes portes d’entrée. La valeur à la revente du volume saisi en 2020 à Anvers (65,481 t précisément) a été estimée à 7,5 milliards d’euros, sur la base d’un prix moyen dans l’UE à 68,5 euros le gramme et d’une drogue généralement vendue en sachet à “une pureté de 60%”.