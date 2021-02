Industrie pharmaceutique: le Sénégal veut produire 30% de ses médicaments, d’ici 2030

Le Sénégal compte assurer une production locale de médicaments, d’ici 2030. C’est ce qui est ressorti du forum UK-Africa présidé, jeudi, par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Industrie et du Développement industriel et des Pmi et celui en charge du suivi du Pse.

Les autorités participantes ont présenté la stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique au Sénégal dans le cadre du Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) qui « vise à relever le défi d’une production locale de médicaments de 30%, d’ici 2030 et 50%, à l’horizon 2035 », selon une note parvenue à la rédaction de Lesoleil.sn. La source renseigne que ledit forum offre aux investisseurs locaux et étrangers une réelle opportunité d’échanger sur les possibilités d’investissement dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. Et « l’adoption par l’Assemblée nationale, ce lundi 22 février 2021, du projet de loi relatif aux Partenariats public-privé (Ppp) prouve à suffisance cette volonté du Gouvernement d’accélérer les réformes afin de réaliser plus de projets ». S.G

