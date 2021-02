Instagram: comment se débarrasser des invitations de groupes

Au cours des derniers mois, Instagram semble avoir été envahi par des pirates informatiques, des robots et des cybercriminels. Cet été, les faux comptes ont été un fléau majeur: des pirates ou des robots ont copié des profils publics afin d’extorquer de l’argent aux followers de ces personnes grâce à de faux messages. En plus de ces usurpations d’identité, qui ont touché aussi bien des célébrités que des comptes “ordinaires”, un autre fléau faisait rage: de faux comptes taguaient en masse les utilisateurs d’Instagram sur des publications avec des photos non désirées, souvent des images inappropriées de femmes.