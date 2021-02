5E ASSEMBLÉE DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT- Les engagements du Sénégal

Les 22 et 23 février derniers, s’est tenue la 5e session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE-5) en visioconférence. Sur le thème général ‘’Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable’’, la rencontre devait permettre d’aller vers des mesures plus fortes afin de protéger et de restaurer la nature, mais aussi de trouver des solutions basées sur la nature pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans ses trois dimensions complémentaires (sociale, économique et environnemental).

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, l’UNEA-5 se veut aussi une tribune d’échanges pour les Etats membres et les différentes parties prenantes. Elle pourra également permettre la mise en œuvre des approches efficaces qui contribuent à la réalisation de la dimension environnementale du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs liés à l’éradication de la pauvreté et aux modes de consommation et de production durables.

Lors de ces journées, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a indiqué que l’objectif de son département est de promouvoir une action environnementale renforcée pour protéger et restaurer l’environnement du Sénégal, mais aussi contribuer à reconstruire autrement et mieux l’environnement, accroître la résilience face aux crises futures et engager la planète sur une voie plus durable.

Selon Abdou Karim Sall, la pertinence des points inscrits à l’ordre du jour des travaux contribue fortement au renforcement de la mise en œuvre des programmes de protection de l’environnement et de promotion du développement durable, conformément aux agendas internationaux à atteindre d’ici 2030. Il s’agit de l’Accord de Paris sur le climat et le Programme de développement Horizon 2030 sur le développement durable.

L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement est organisée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement. L’évènement réunit les représentants de 193 Etats membres de l’ONU, de la société civile, et d’autres parties prenantes. Ceci pour convenir de politiques visant à relever les défis environnementaux qui urgent dans le monde. Pour cette édition, 90 personnalités du monde ont tenu part à ces deux jours d’échanges dont le ministre du Climat et de l’Environnement du royaume de Norvège, par ailleurs Président de l’ANUE-5, Sveinung Rotevatn, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen.

CHEIKH THIAM