MISE EN PLACE D’UNE CEDEAO DES PEUPLES – A l’heure des consultations nationales

La CEDEAO des peuples était attendue pour 2020. Malgré les avancées, l’objectif n’a pas été atteint. Les autorités ont décidé de rectifier le tir et de mettre en place une nouvelle feuille de route qui va se nourrir des erreurs commises et des manquements notés dans la mise en œuvre de Vision 2020, pour concrétiser ce vœu.

En 2007, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avait adopté la Vision 2020 consistant à faire de l’espace CEDEAO une région pacifique, sans frontière, prospère et cohérente. Cette vision cherchait également une transformation de l’institution communautaire qui devrait passer d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des peuples, dans laquelle toute personne qui le désire, pourrait librement circuler, s’y établir, y travailler et s’y épanouir.

A la fin de l’échéance de 2020, force est de reconnaitre que la CEDEAO a enregistré des avancées très significatives dans ce cadre, notamment dans le domaine de la libre circulation, du tarif extérieur commun, de la carte d’identité biométrique, de la gouvernance politique, etc. Mais de nombreux défis persistent et, aujourd’hui, il urge de les surmonter pour atteindre les objectifs fixés dans la Vision 2020. C’est pourquoi elle a établi une feuille de route pour l’après-2020 appelée ‘’Vision post-2020’’.

Approuvée par le Conseil des ministres en décembre 2018, elle prévoit, outre l’évaluation de la Vision 2020, d’autres activités clés comme les consultations nationales des parties prenantes dans tous les Etats membres.

A Dakar, un atelier de consultations nationales en vue de l’élaboration du document de la Vision post-2020, autrement dit CEDEAO-2020-2050 de la CEDEAO, a été organisé, hier. Selon le coordinateur adjoint du Bureau national CEDEAO, ces consultations devraient être un processus inclusif et participatif, impliquant tous les acteurs concernés par la problématique de l’intégration régionale. Elles ont pour objectif, d’après Mamadou Moustapha Seck, de créer un cadre de dialogue avec les populations. Cette démarche consiste à recueillir leurs avis et observations relativement à la mise en œuvre des programmes de la CEDEAO au niveau national, pour consolider les acquis et corriger les inégalités dans le plan directeur de la Vision post-2020 de la CEDEAO.

Au niveau national, les zones de Ziguinchor et de Kaolack ont déjà fait la leur. ‘’Après l’évaluation de 2020, on s’est rendu compte que la population ne s’est pas appropriée cette vision et elle ne prenait pas en compte les préoccupations de la population. C’est à cause de cela qu’on a décidé de faire cette nouvelle vision qui va prendre en charge toutes les préoccupations, aspirations et avis des citoyens.

Cette fois-ci, elle va passer par une consultation de la population. Ainsi, les acteurs nationaux sont associés à l’élaboration du document de la Vision post-2020 de la CEDEAO ; les aspirations des populations sont prises en compte dans la formulation de la Vision post-2020 et, partant, des programmes communautaires opérationnels et le principe d’une évaluation périodique des projets et programmes d’intégration régionale est consacré. Toutes les failles de l’ancienne seront rectifiées, en prenant en compte les attentes de toutes les couches de la société. Il faut que la CEDEAO des peuples puisse se réaliser pour que chaque citoyen de ces 15 Etats puisse y circuler sans crainte’’, déclare M. Seck.

Il renseigne que chaque pays de la CEDEAO est en train de faire ses consultations nationales et présentera un document à leur issue. En ce qui concerne le Sénégal, la validation de son document se fera au cours de la dernière réunion du comité élargi, avant sa transmission à la Commission de la CEDEAO, au plus tard dans la première quinzaine du mois d’avril 2021, en vue de la mise en œuvre du processus des consultations sous-régionales.