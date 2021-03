CAN 2021 : Avec quels Lions pour faire le plein ?

Assurés de disputer la prochaine CAN au Cameroun, les Lions ont encore deux rendez-vous contre le Congo et l’eSwatini fin mars pour boucler les éliminatoires. Avec l’objectif de faire plein de victoires.

Aliou Cissé est certainement en train scruter les championnats européens et le football local pour surveiller les performances de plusieurs joueurs que son staff et lui suivent depuis longtemps. Le sélectionneur cherchera également à dénicher l’éventuelle surprise, un incontournable. Tour d’horizon des possibles qui devraient pourvoir conforter ceux qui sont déjà assurés.

Sofiane Diop, Pape Gueye, Boubacar Kamara…

Sauf blessure ou nouvelle affaire, de nouveaux joueurs devraient intégrer la tanière fin mars. Sofiane Diop (Monaco), Pape Gueye (Marseille), Boubacar Kamara (Marseille), Mamadou Sow (Teungueth FC) et Babacar Sarr (Teungueth) frappent à la porte de la tanière. Ces derniers sont en train de réaliser de belles choses avec leurs clubs respectifs et leurs performances tapent normalement sous l’oeil du tehnicien. En tout cas, Cissé est contraint de faire une revue d”effectif pour préparer l’avenir. Surtout que le Sénégal a besoin de nouveaux joueurs pour huiler son jeu qui fait défaut depuis plusieurs années.

L’attaquant Abdallah Sima qui fait sensation avec le Slavia Prague a séduit plusieurs observateurs. Le phénomène du club tchèque serait même convoité par le PSG. Aliou Cissé devrait également sauter sur l’occasion.

Mbaye Diagne, Pape Seydou et Baye Assane Cissé…

Lors de la prochaine liste, on pourrait également enregistrer des retours. Mbaye Diagne (West Bromwich) qui est éloigné des Lions depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2019, a de belles chances de retrouver le maillot national. Surtou qu’il a réussi ses débuts en Premier League avec un but et une passe décisive sans compter sa régularité dans le onze de Sam Allardyce depuis son arrivée en janvier.

Quant aux deux portiers locaux, Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf) et Baye Assane Cissé (Teungueth FC), ils ont retrouvé leur niveau depuis quelques semaines, permettant à leurs clubs respectifs de tenir tête aux autres équipes en Coupes africaines des clubs.

La liste de joueurs qui pourront intégrer l’équipe nationale A, est longue. S’il a de grosses ambitions, le sélecionneur national devrait revoir son effectif actuel lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021, face au Congo (26 mars) et à l’eSwatini (30 mars).

iGFM (Dakar)