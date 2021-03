Insécurité à l’UGB : Une synergie d’actions entre la Gendarmerie, le CROUS et le Rectorat pour endiguer le phénomène.

Suite aux agressions répétitives dont fait l’objet la communauté estudiantine dans certaines zones de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Directeur du CROUS accompagné du CSA, du Commandant de la Gendarmerie, du Secrétaire Général de l’Université et du Président de séance de la Coordination des Etudiants de Saint-Louis, a fait le déplacement sur le terrain pour s’enquérir de la situation.

Des pistes de solutions ont, ainsi, été dégagées à l’instar de l’élagage des arbres, le renforcement de l’éclairage et la mise en place de checkpoints. Toutefois, une réunion entre les différentes parties concernées est programmée dans les plus brefs délais afin d’élaborer une feuille de route efficace pour éradiquer définitivement le problème de l’insécurité. Le Commandant de la Gendarmerie s’est dit disposé à accompagner le CROUS et le Rectorat, proposant d’emblée la mise en place une patrouille permanente.

Il faut rappeler que la dernière agression a été enregistrée ce dimanche vers les coups de 20 heures aux abords du CEA MITIC.