Macabre anniversaire: En un an, le coronavirus a fait près de 900 morts au Sénégal

La campagne de vaccination a démarré depuis la semaine dernière mais le coronavirus continue de faire des ravages. Le Sénégal s’approche de la barre des 900 morts, aujourd’hui, avec 880 décédés, dont huit comptabilisés dans le bulletin épidémiologique lu, hier lundi, 1er mars, par le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr. El Hadji Mamadou Ndiaye.

Après la réception d’un premier lot de 200 mille doses de vaccin Sinopharm, le Sénégal attend 324 mille doses d’AstraZeneca, un don de l’initiative Covax, ce mercredi 3 mars 2021.La première phase pour les cibles prioritaires que sont les personnels de santé de première ligne, les personnes vivant avec des comorbidités et les populations âgées de 60 ans et plus, doit concerner 3,5 millions de personnes à vacciner avant fin 2021.