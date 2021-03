Ainsi, ‘’plusieurs organisations de la société civile et des personnalités indépendantes ont mis en place la plateforme de la société civile Jammi Rewmi, en vue, non seulement, de trouver des solutions à la situation actuelle tendue, mais encore, d’anticiper sur les crises multiformes qui pointent à l’horizon et qui peuvent, si on n’y prend pas garde, engendrer des conséquences irréversibles sur la démocratie, l’Etat de droit et les conditions de vie du peuple sénégalais.

Jammi Rewmi invite, d’ores et déjà, à la sérénité et demande à toutes les parties de s’abstenir au recours de toutes formes de violence’’, annonce-t-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. L’ancien député Cheikh Oumar Sy et l’ancien coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, en font partie. Ils feront face à la presse, cet après-midi, à Dakar.