FRANCE – Sondage : les lycéens rejettent majoritairement la « laïcité à la française »

À l’occasion du numéro spécial de Droit de Vivre consacré à la laïcité, la Licra a commandé à l’Ifop une enquête* permettant de mieux cerner la place que les lycéens accordent aujourd’hui à la religion, le sens qu’ils donnent à la laïcité dans l’enceinte scolaire et leur point de vue sur le droit de “blasphémer” à la manière d’un journal satirique comme Charlie Hebdo. Les jeunes Français ont une vision de la laïcité “qui est en rupture et qui est beaucoup plus en ligne avec ce que l’on observe dans les pays anglo-saxons”, estime sur franceinfo, François Klaus, le directeur du pôle politique/actualités au département opinion de l’Ifop.

franceinfo : 52% des lycéens interrogés se disent favorables au port du voile au lycée. Est-ce une première ?

François Klaus : Oui, il y a un hiatus très net entre le point de vue de cette jeunesse scolarisée dans le second cycle du second degré et le reste de la population adulte, qui reste encore très réticente à cette forme de manifestation de la religiosité dans l’espace scolaire. Il y a clairement un clivage entre la jeunesse et le reste de la population sur ces questions.

Dans une enquête REDco il y a une dizaine d’années, on était encore sur un rejet majoritaire du port du voile et autres tenues religieuses et on sent que la jeunesse évolue de plus en plus vers une vision très inclusive de la laïcité dans laquelle celle-ci est réduite vraiment aux principes de neutralité de l’État, tout en étant vraiment associée à une grande (…)