Le projet de Google qui inquiète sérieusement les éditeurs

Le nouveau modèle prôné par le géant américain “affectera le marché de la publicité et perturbera le modèle commercial de la presse numérique”, dénoncent l’EMMA (Association européenne des médias magazine) et l’ENPA (Association européenne des éditeurs de journaux) dans un communiqué commun.

Il permettrait “en fin de compte” à Google “d’étendre davantage son propre monopole sur les données”, ajoutent ces associations, puisqu’il ne sera “plus possible pour des tiers de comprendre et de traiter les enregistrements de données de manière significative”.

Appel à limiter le pouvoir des plateformes

Les éditeurs estiment qu’”un changement aussi important dans le fonctionnement de l’économie numérique ne doit pas être décidé par un géant technologique privé”. Ils demandent aux législateurs européens d’utiliser ses nouveaux projets de régulation du numérique pour “limiter le pouvoir discrétionnaire des plateformes, sauvegarder la concurrence loyale et la durabilité de la presse en Europe”.

Segments d’audience

Pour l’EMMA et l’ENPA, “un tel changement affectera de manière disproportionnée les petits acteurs”, qui ne pourront pas “adapter leur modèle commercial”.

“Tous les modèles commerciaux à long terme basés sur les données dépendraient complètement et absolument de Google, qui peut unilatéralement et sans conséquence décider et modifier toute règle”, ajoutent-ils.