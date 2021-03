Mariah Carey attaquée en justice par son frère

“De nombreux passages sur [Morgan] dans le livre sont faux et diffamatoires, relèvent de l’intime et sont douloureux, et ils ont sérieusement nui à sa réputation et à ses affaires personnelles et commerciales”, peut-on lire dans la plainte déposée le 3 mars à la Cour Suprême de Manhattan. L’homme affirme également avoir perdu une négociation pour un projet de film à cause du livre de la star.