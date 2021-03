Dr Cheikh Tidiane Dièye répond à Birahime Seck : « Que chacun aime et défende son pays à sa façon »

Face à la position du coordonnateur du Forum Civil qui disait que « l’appel à manifester samedi du M2D, n’a aucun sens », Dr. Cheikh Tidiane Dièye a tenu à répondre à Birahime Seck. Selon lui, autre membre de la Société civile, « que chacun aime et défende son pays à sa façon ». Voici sa note :

Mon frère et ami Birahime Seck, coordonnateur du Forum Civil, dont je reconnais et respecte le patriotisme, l’intégrité et l’engagement, a fait une sortie publique disant que la manifestation du M2D annoncée pour ce samedi 13 mars, « n’a aucun sens. ». Je respecte bien sûr la position de Birahim ainsi que celle du Forum Civil, si bien sûr cette position est celle de tout le Forum.