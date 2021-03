La production de “Dropped” mise en examen six ans après le crash d’hélicoptères

Joint par l’AFP, les avocats d’ALP rappellent que la société “reste présumée innocente” et qu'”il ne s’agit en aucun cas d’une reconnaissance de culpabilité”. “Les équipes d’ALP demeurent profondément bouleversées par l’accident qui a coûté la vie à leurs collègues, aux pilotes et à certains participants”, soulignent Mes Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich.

“Cela fait six ans que cette société nie ses responsabilités”, a regretté Gisèle Gilles, présidente de l'”Association des proches des victimes du crash d’hélicoptères de Dropped”, dénonçant la “lâcheté” de cette dernière et la “toute puissance de l’argent”.

Dix personnes mouraient dans l’accident : la navigatrice Florence Arthaud, la championne olympique de natation Camille Muffat, le boxeur médaillé olympique Alexis Vastine, cinq membres français de la production, et deux pilotes argentins, Juan Carlos Castillo et Roberto Abate.

Le patineur Philippe Candeloro et le nageur Alain Bernard, autres candidats comme l’ex-cycliste Jeannie Longo, racontèrent comment ils assistèrent, impuissants à cette tragédie, la plus meurtrière de l’histoire de la téléréalité.

Enquêtes

Rapidement, deux enquêtes judiciaires étaient ouvertes, en Argentine et en France.

Vidéos et témoignages ont vite mis en cause une erreur de pilotage, hypothèse accréditée fin 2015 par la Direction d’enquête des accidents de l’aviation civile (Jiaac), l’équivalent argentin du Bureau d’enquêtes et analyses (BEA). Mais la Jiaac pointait aussi d’autres défaillances: “lacunes dans la planification” du vol, utilisation dans un cadre commercial d’hélicoptères publics, imprudences de pilotage pour des séquences spectaculaires.