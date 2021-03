Macky «confine» le couvre-feu

RELANCE DE L’ÉCONOMIE AVEC LA JEUNESSE, EN LIGNE DE MIRE

Sur la question liée à l’accélération de la relance de l’économie nationale, de l’intensification de l’exécution du PSE/Jeunesse, du financement et de l’emploi des jeunes, le Chef de l’Etat a indiqué que le PAP2A/PSE et le budget de l’Etat seront profondément revus, au regard des nouveaux impératifs, enjeux et urgences signalés. Il a indiqué, dans cette perspective, que sur la période 2021-2023, outre les emplois salariés et les recrutements importants prévus dans plusieurs secteurs, c’est 350 milliards FCFA au moins, qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes. « Ces ressources publiques exceptionnelles, vont financer la première phase de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, à raison de 150 milliards pour l’année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 milliards pour 2023 »a-t-il renseigné. Le Chef de l’Etat a aussi exhorté, dans cette dynamique, le secteur privé, à développer une Initiative complémentaire de soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes à l’image de la Convention “Etat- Employeurs”. Et à son Gouvernement, d’accentuer la mobilisation générale pour accélérer la réalisation des 45 Centres départementaux de formation professionnelle, et des 45 Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Aux Ministres en charge de l’Emploi et de la Jeunesse, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget et les autres ministres concernés, il a demandé de préparer minutieusement la tenue, au plus tard le 10 avril 2021, du premier Conseil national pour l’Insertion et l’emploi des jeunes. Le Chef de l’Etat rappelle, enfin, que le « Fast Track », doit plus que jamais être une réalité dans la mise en œuvre des projets et programmes du PSE et particulièrement le PSE/Jeunesse. Il a informé le Conseil qu’il recevra prochainement des représentants d’organisations de jeunes et de mouvements de Jeunesse.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET CONTINENTAL D’ENVERGURE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE.



Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de l’Environnement et du Développement durable, en relation avec le Ministre des finances et du Budget, d’intensifier le déploiement des programmes de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASRGMV), encadrés par un contrat de performance triennal fixant les objectifs en termes de reboisement et de revitalisation du patrimoine forestier. A cet effet, il a renseigné que les actions de l’ASRGMV seront exécutées en partenariat avec les collectivités territoriales, les jeunes et les volontaires du service civique national, dont l’effectif sera renforcé de façon notable. Le Chef de l’Etat a en outre demandé au Ministre de l’Environnement et du Développement durable, de lui proposer une Matrice d’actions prioritaires, ainsi qu’un dispositif fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Coalition nationale pour accélérer la mise en œuvre du Programme de la Grande Muraille verte.

CAMPAGNE AGRICOLE



Le Président de la République s’est félicité de la campagne de commercialisation arachidière avec 564.415 tonnes collectées en 98 jours pour des ressources, d’un montant de 170 milliards FCFA, injectées dans le monde rural. Le Chef de l’Etat a, dans la même lancée, validé le budget de la prochaine campagne de production agricole 2021-2022 qui s’élève à 60 milliards FCFA.

DENISE ZAROUR MEDANG

SUDONLINE