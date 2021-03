MANIFESTATIONS AU SENEGAL «Les cadres de Benno appellent au calme et au respect des institutions»

Avant de poursuivre : « Pendant trois jours, avant que le Ministre de l’Education nationale ne décide d’isoler nos élèves, cette série de manifestations ont exposé la vie de nos enfants qui se sont retrouvés, de manière insouciante, aux côtés de bandes armées qui ont tout cassé sur leur passage ». La coalition d’ajouter : « Fraîchement sorti du bureau du juge, Monsieur Ousmane Sonko, seul et unique responsable de la situation, s’est lancé, par une redondante logomachie, dans une communication de provocation avec une tenue républicaine attristante, qui a fini par indisposer tous les démocrates avertis ». Et de faire savoir : « Pire, tirant le bilan de son appel au ‘’mortal kombat’’, il a lu de sa propre main la liste des morts (paix à leurs âmes) qu’il a lui-même sur sa conscience ». « Il pensait à travers sa stratégie de déstabilisation, désuète et dépassée, neutraliser la marche de nos institutions de la République ». Et les cadres de poursuivre : « celle-ci n’a point répondu à sa provocation. Enveloppée de sa fierté, la République majestueusement, géré cette situation d’inconforts. Une posture de son vécu et l’expertise de nos forces de défense et de sécurité à qui nous rendons un vibrant hommage. Avant de continuer : « ce qui est constant aujourd’hui et dont nous nous réjouissons, c’est que la République a pu, de manière ferme, garantir le fonctionnement des Institutions. Justiciable qu’il est, Oumsmane Sonko a fait le parcours qu’exige le droit commun en pareille circonstance ». Les cadres de BBY de lancer par suite un appel au calme et à la sérénité et d’inviter au respect de nos institutions et valeurs. Les cadres, en effet, invitent l’ensemble des forces vives à œuvrer pour la paix et la cohésion car de toute évidence la République restera débout comme elle l’a toujours été. Et d’exhorter à la jeunesse du pays à sauvegarder et à préserver le legs des anciens que nous envient bon nombre de pays. Les valeurs de paix, de dialogue dans toutes ses formes, d’ouverture et d’amour pour son prochain, ont été plus que déterminantes pour la stabilité et la cohésion de notre pays ». Pour mettre fin à leurs propos, les cadres ont félicité le président de la République pour sa parfaite tenue républicaine et saluer sa grandeur à travers les bonnes dispositions prises en faveur des familles endeuillées et des blessés. En plus, ils l’encouragent dans la matérialisation des nouvelles mesures prises à l’endroit de la jeunesse en décidant, courageusement, d’injecter une enveloppe supplémentaire dans la lutte contre le chômage et la précarité de sous emplois. Enfin, les cadres de BBY de proposer « au gouvernement d’accentuer le déploiement rapide des mécanismes de soutien de la jeunesse dans tous les départements en collaboration étroite avec les collectivités territoriales et le système financier ». BARTHELEMY COLY (STAGIAIRE)