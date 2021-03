hydro-électrique, atténuation des effets du changements climatiques… : ces défis que l’Omvs doit relever

L’accélération de la valorisation du potentiel hydro-électrique, l’atténuation des effets des changements climatiques, la restauration des massifs forestiers et la prévention des risques sont les défis de taille que l’Omvs compte relever. Cette organisation a bouclé la célébration de ses journées, le samedi 13 mars à Kayes, au Mali.

Malgré des résultats appréciables engrangés dans les domaines de l’hydro-électricité, de l’aménagement hydro-agricole, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) reste confrontée à quatre défis de taille, selon un communiqué transmis à la rédaction. Les deux premiers défis sont l’adaptation aux changements climatiques et l’intensification de la mise en œuvre du potentiel hydro-électrique. « L’accélération de la valorisation de l’immense potentiel hydro-électrique devra nous permettre, dans moins de 10 ans, d’installer plus de 1.000 mégawatts (Mw) d’énergie hydroélectrique supplémentaire », a relevé le Haut-commissaire de l’Omvs, Hamed Diané Semega, lors de la troisième édition des journées de l’organisation. L’Omvs considère la restauration et la protection des Massifs du Fouta Djallon qui donnent naissance aux trois effluents du Fleuve Sénégal (Bafing, Bakoy et le Bafoulabé), comme la plupart des cours d’eau en Afrique de l’Ouest comme son troisième défi. Alors que la protection et l’atténuation des risques d’ordre sécuritaires est considérée comme le quatrième défi. « Pour tous ces défis, l’Omvs prend des initiatives hardies pour des solutions pertinentes et durables, tout en continuant à exercer son leadership sur le plan international notamment dans le Réseau africain des organismes de bassin », a souligné le Haut-Commissariat de l’Omvs dans le document.

Ces défis ne cachent pas des acquis enregistrés dans d’autres domaines. À titre illustratif, l’Omvs a aménagé 549 ha de bas-fonds dans le cercle de Bafoulabé (Guinée), et protégé 5 km de berges à Kayes (Mali) et acheté des équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour les communautés de Kayes, de Bafoulabé et de Yélimané.

Au registre des réalisations dans la promotion des activités de pêche et d’aquaculture, figurent la construction du quai d’accostage à Kayes Légal-Ségou (Mali), l’aménagement de la mare piscicole de Samé Ouolof (Sénégal), l’écloserie artisanale à Kayes et la réalisation de trois étangs piscicoles à Tématessou (Sénégal). S’agissant des réalisations destinées à l’adaptation aux changements climatiques, l’Omvs a, entre autres, construit trois sites d’arboriculture fruitière, 7 unités d’embouche ovine, et a aménagé 3 massifs forestiers. De plus l’Omvs a déroulé des activités de promotion des semences améliorées. Idrissa SANE