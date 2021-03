Sonko chez Guirassy : “Seuls les hauts principes le font agir”

Ousmane Sonko a rendu visite ce week-end à Moustapha Guirassy. Les deux Présidents respectivement de Pastef et de S.E.T ont eu, entre autres, des convergences de vue sur la marche du pays.

Guirassy à cheval sur les principes

“Je suis venu rendre visite à un ami, un frère un collègue un patriote et au Président du Parti S.E.T ( Sénégal En Tête). Je savais déjà qu’il était habité par des valeurs très fortes de droiture, de courage et de spiritualité. Mais je l’ai davantage découvert durant les derniers événements. Seuls les hauts principes le gouvernent et le font agir”, a déclaré Ousmane Sonko, accompagné d’une forte délégation au domicile de Guirassy.

Guirassy maman congratulée

“Je suis aussi venu dire merci à notre mère (la maman de Guirassy) qui a beaucoup prié pour moi et pour la paix dans le pays”, a poursuivi le Président de Pastef. Avant de terminer par une invite à se mobiliser davantage pour le combat pour la démocratie et la paix dans le pays.

L’engagement de Sonko magnifié

Dans sa prise de parole, après les cadres du parti, les militants et sympathisants venus nombreux à la rencontre, Moustapha Guirassy a salué le courage du président Ousmane Sonko et son engagement pour un Sénégal plus prospère, plus juste, plus éthique.

Les familles des blessés et éplorées

Très reconnaissant pour cette visite à son domicile, M. Guirassy, Président du Parti S.E.T ( Sénégal En Tête), a aussi salué l’initiative de tournée réservée aux familles de blessés et éplorées au cours des derniers soulèvements du peuple sénégalais.