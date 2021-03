Léona Niassène – Le khalife général menace de représailles

La famille Léona Niassène s’est débrouillée pour assurer le bon déroulement de cette édition de sa Ziarra annuelle. Les autorités étatiques et locales ne se sont pas impliquées, dans la préparation de l’événement. Ce qui met le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, dans tous ses états. A ses yeux, l’Etat a décidé de montrer son indifférence totale à l’organisation de la cérémonie religieuse, mais, a-t-il prévenu, ‘’les autorités étatiques doivent faire attention’’, car il sait répondre aux attaques.

‘’Vous n’avez vu aucune autorité, ni force de l’ordre pour assurer la sécurité. L’Etat a croisé les bras, cette année, concernant l’organisation. Si je croise les bras, ils sauront que je sais croiser les bras’’, a tonné le khalife sous les applaudissements des fidèles.

Le religieux d’ajouter : ‘’Ce qui me fait plaisir, c’est que pas un sac de riz n’a été donné, comme contribution de l’Etat, mais Dieu a fait que tout est au complet, rien ne manque. Des gens m’ont appelé pour donner des tonnes et des tonnes de riz, de l’huile… Ils m’ont remis plus que ce que l’Etat donnait.’’

Le président du comité d’organisation, El Hadj Niasse, renchérit qu’ils n’ont reçu aucun soutien matériel de l’Etat du Sénégal. Même au niveau le plus déconcentré. ‘’C’est nous qui avons tout mis en place, bâches, chaises, etc.’’, renseigne-t-il. En sus, il se félicite que les fidèles aient pris d’assaut la cité religieuse.

En effet, les invités sont venus du Fouta et d’autres horizons. Ils sont arrivés jeudi dernier. ‘’Pour la sécurité, nous avons recruté 300 jeunes. C’est un devoir de l’Etat d’assurer la sécurité de ses citoyens. C’est regrettable’’, dénonce-t-il.

‘’En ce qui concerne l’éclairage public, la mairie n’a rien fait. Nous ne savons pas si on a une mairie ou non. Même sur l’avenue qui mène au domicile du khalife général, les lampes installées ne fonctionnent plus, depuis quelques jours’’, fulmine-t-il. La SDE, qui mettait à leur disposition deux cents robinets (l’actuelle Sen’Eau) n’a envoyé que 15 robinets, cette année. Finalement, dit-il, après que la famille a dit son indignation, à travers les médias, la Sen’Eau a apporté un soutien, à 60 %.

Par contre, El Hadj Niasse salue l’effort des agents de l’Unité de coordination et gestion des déchets (UCG) qui sont présents avant, pendant et après. Il estime qu’ils ont fait un travail remarquable.

Dans ce qui semble être un boycott de l’Etat, il souligne qu’à quelques jours de la tenue de cette Ziarra, des comités régionaux étaient organisés par les autorités décentralisées. Mais rien n’a été fait, cette année. Il signale que des lettres ont été adressées et envoyées aux autorités, deux mois avant. Mais aucune réaction n’a été notée. Même pour obtenir de l’électricité, il dit qu’ils se sont rabattus sur les branchements de la grande mosquée pour pouvoir alimenter la tente.

Côté santé, la Croix-Rouge est venue au secours du comité. ‘’Nous ne sommes pas fiers de l’Etat et de toutes les autorités locales, et nous allons le montrer. Nous n’apprécions pas ce qui vient de se passer. Les dernières élections présidentielles, Mouhamed Ibrahima Niasse, fils du défunt khalife de Léona Niassène, avait donné une consigne de vote en faveur du président Macky Sall. Des gens étaient contre cette décision. Aujourd’hui, ceux-là ont eu raison. L’Etat nous a montré son indifférence. La trahison n’est pas bonne et l’Etat va voir les conséquences d’un tel acte’’, avertit le président du comité d’organisation El Hadj Niasse.

En effet, tout porte à croire que l’Etat n’a pas aimé la tenue de la manifestation, d’où son indifférence. Toutefois, le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niasse a expliqué les raisons de sa tenue dans ce contexte pandémique. ‘’La Ziarra de cette année demande un engagement. Elle est exotérique. Je l’ai tenue et je l’assume’’, a soutenu le khalife. Avant de formuler des prières pour tout le peuple, afin que la paix règne.

‘’L’enthousiasme des fidèles‘’

Privés de Ziarra l’année dernière, les fidèles ont pris d’assaut la cité religieuse, ce samedi. Un moment solennel pour eux. El Hadj Seck, un quinquagénaire venu du Fouta, est rempli de joie. Tout de blanc vêtu, il vient d’accomplir sa Ziarra dans le mausolée de Mame Abdoulaye Niasse et de ses défunts fils. ‘’Nous sommes fiers de répondre à l’appel de Mame Khalifa Niasse. Je suis venu avec ma famille et nous sommes très fiers’’, déclare-t-il avec enthousiasme. Lui aussi regrette l’absence des autorités étatiques qui ne se sont pas impliquées. ‘’Mais cela ne nous décourage pas. Au contraire, nous trouvons beaucoup de plaisir de faire le pèlerinage à Léona Niassène, car Mame Khalifa en vaut la peine’’, dit-il.

Un autre fidèle, d’un âge plus avancé, partage le même enthousiasme. ‘’Je viens de Nguéniène. C’est une grâce d’Allah, d’avoir une pareille manifestation religieuse au Sénégal, et on en profite. J’avais hâte de revivre ces moments, car l’année dernière, elle n’a pas eu lieu. Je suis venu formuler des prières et renouveler mon acte d’allégeance à la famille. Je prie le bon Dieu et sa miséricorde que le pays soit rempli de grâces’’, a-t-il laissé entendre.

Ndèye Cissé, elle, rend grâce à Allah. Entourée de ses enfants, elle dit sa satisfaction d’avoir assister à la Ziarra. Des jeunes filles et garçons, habillés en Lacoste aux couleurs vert et bleu, portant l’effigie de Mame Khalifa Niasse, membres d’un Dahira, ont quitté le Ndoucoumane. Mouhamed Willane, membre du Dahira, déclare que leur venue est symbolique, car tous leurs vœux sont exhaussés. ‘’A chaque fois que nous venons faire la Ziarra, nos vœux sont exhaussés. Nous sommes des fidèles et nous le disons haut et fort’’, lance-t-il à la foule.

Les portes des mausolées sont bondées de monde. Chacun veut faire le tour des mausolées.

Aida Diène