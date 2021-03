Indemnités forfaitaires : Macky gâte DG, SG, PCA…

Le décret présidentiel instituant l’allocation d’une indemnité forfaitaire globale mensuelle accordée au haut fonctionnaires (Dg, Sg, Pca…) pour l’acquisition de véhicules administratifs est entré en vigueur depuis le 1er mars.

Il ressort du décret parcouru par Les Echos, l’indemnité qui couvre les charges liées à l’amortissement, au carburant, à l’entretien, aux réparations utilisé pour nécessité de service varie entre 700.000 et 150.000 Fcfa, selon les fonctions du bénéficiaire concerné. 700.000 Fcfa sont alloués au secrétaire généraux adjoints du gouvernement et 650.000 Fcfa au secrétaires généraux et directeur de cabinet des ministères.

Les DG dans les ministères et les directeurs généraux des établissements publics (sociétés et agences…) vont toucher désormais 600.000 Fcfa. Les Pca, le premier avocat général et le secrétaire général de la Cour suprême, les présidents de section à la Cour suprême, le premier avocat général près de la Cour des Comptes, les présidents de chambre à la Cour d’appel, le Doyen des juges, les procureurs vont recevoir mensuellement 500.000 Fcfa.

Les directeurs et chefs de service touchent 400.000 Fcfa. Les directeurs des agences régionales de développement perçoivent 250.000 Fcfa. Les secrétaires municipaux ferment la liste avec une dotation de 150.000 Fcfa.

Avec Rewmi