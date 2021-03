États-Unis : la déclaration choc de Joe Biden à l’encontre de Vladimir Poutine

Dans une interview accordée à ABC News pour Good Morning America, mercredi 17 mars, le président des États-Unis Joe Biden a répondu “oui” à la question “pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur ?“. “Le prix qu’il doit payer, vous verrez“, conclut-il. La journaliste Agnès Vaharamian est en direct de Washington (États-Unis). “C‘est une déclaration choc, le mot est dur. Joe Biden n’a pas précisé à quoi il pensait, mais on peut imaginer qu’il faisait référence à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, opposant russe, en août dernier“.

Joe Biden a promis des sanctions

Joe Biden avait prévenu avant son élection qu’il serait plus critique envers la Russie que son prédécesseur Donald Trump. “Joe Biden a deux griefs contre Vladimir Poutine, d’abord ce sont les droits de l’homme et puis c’est aussi ce qu’il appelle l’ingérence russe dans les élections de 2016 et de 2020“, rapporte la journaliste. Mercredi 17 mars, au moment de l’interview, un nouveau rapport du renseignement sortait, “il tend à prouver que Vladimir Poutine a donné lui-même l’ordre de favoriser Donald Trump lors des scrutins“. Joe Biden a promis des sanctions, la Russie a rappelé son ambassadeur pour consultation.