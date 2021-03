Gambie: Des Sénégalais de Sanyang fuient vers Batokunku

A Sanyang, vivent plus de 200 Sénégalais, mais ils ont tous fui à Batokunku et sont hébergés dans une école où la police les protège.

Un responsable de la NDMA a déclaré au «Fatunet», que les Sénégalais déplacés étaient au nombre de 205 dont des hommes, des femmes et des enfants. La NDMA et la Croix-Rouge gambienne ont apporté une aide alimentaire et des matelas à nos compatriotes, renseigne “L’As”.