Démission à Rewmi : Idrissa Seck perd Badara Gadiaga

Dans un communiqué, celui qui était jusque-là, membre du Secrétariat national et de la Cellule de communication du Rewmi souligne que, «quoique difficile et probablement inattendue pour certains», cette décision est «le fruit d’une mûre et sérieuse réflexion».

Le conseiller municipal à la mairie de Grand-Dakar et à la Ville de Dakar exprime toute sa «gratitude» et toute sa «reconnaissance» à Idrissa Seck et aux militants et sympathisants du Rewmi avec qui il a «partagé cet idéal pour notre cher Sénégal».