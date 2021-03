MBOUR Nervis supposés du Ps et renouvellements : Le Ps de Malicounda interpelle Aminata Mbengue Ndiaye

Les accusations portées par Barthélemy Dias contre la direction du Parti socialiste comme étant le sergent recruteur des nervis qui ont fait leur loi lors des manifestations ne sont pas du goût de la section de Malicounda. Le responsable des socialistes dans cette commune de Mbour invite Aminata Mbengue Ndiaye, en tant que personne morale du parti, à apporter des éclaircissements à ces accusations.

«La Secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye doit se prononcer sur le sujet parce que personne d’autre ne peut le faire à sa place. Il faut qu’elle assume ses responsabilités. Barthélemy Dias ne peut pas indexer le parti et qu’elle reste dans un silence total. C’est inadmissible», déplore Ibrahima Thioub. Il se demande aussi où était la sécurité lorsque la Maison du parti était attaquée. «Nous disons non à une séance de massage qui finit par une séance de saccage et de pillage à la Maison du parti. Les militants sont très touchés par ces attaques contre la direction du Ps», a dit M. Thioub.

Par ailleurs, il appelle le successeur de Ousmane Tanor Dieng à édifier les militants sur les renouvellements des instances qui risquent d’installer le «malaise» dans ce parti. «Aujourd’hui l’urgence urgente dans l’agenda de la secrétaire générale devrait être l’accès aux renouvellements parce qu’ils font partie des dossiers prioritaires qu’elle a hérités de notre regretté Ousmane Tanor Dieng.

Mais nous cons­tatons une volonté manifeste d’arrêter ces renouvellements qui constituent des moments forts d’animation pour donner un nouvel élan au Ps», a-t-il ajouté. Ibrahima Thioub de rappeler à Aminata Mbengue Ndiaye : «On vous a confié l’avenir politique de toute une génération, vous n’avez pas le droit de faillir à cette mission. Vous devez savoir que nous devons renouveler le patrimoine de notre cher parti.»