États-Unis: sur internet, les escroqueries par hameçonnage s’envolent

Entre 2019 et 2020, les arnaques sur internet aux États-Unis ont bondi. Le FBI constate dans son rapport annuel une augmentation de 69%. La police fédérale affirme avoir reçu en 2020 791 000 plaintes, soit près du double de 2019. Le Centre des plaintes et crimes de l’internet du FBI a reçu plus de 2 000 plaintes par jour en moyenne. Et pour la police américaine, les cybercriminels ont profité de notre dépendance à la technologie en cette année de confinement.

En 2020, les cybercriminels ont siphonné au moins 4,1 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros). Un peu moins de la moitié de cette somme a été obtenue par des e-mails frauduleux qui proposent un investissement, une histoire d’amour, une levée de fonds pour des associations caritatives frauduleuses, annoncent un gain à la loterie, ou encore un héritage… Et qui conduisent finalement la victime à faire un virement direct aux malfaiteurs.

Autre stratagème lucratif : le « phishing », l’hameçonnage. Cette technique d’escroquerie consiste à récupérer les données personnelles d’un internaute, qui serviront par la suite à obtenir de l’argent. Enfin, les demandes de rançons contre la remise de données subtilisées à leur propriétaire sont en pleine augmentation.

La pandémie augmente les risques

Le FBI met également en exergue les plaintes liées au contexte pandémique. Le FBI en a recensé 28 500. Dans certains cas, les fraudeurs ont récupéré les données personnelles d’un individu ou d’une entreprise, afin d’usurper leur identité et ainsi récupérer les aides versées par l’Etat pour affronter la pandémie de Covid-19 – celles pour soutenir les petites entreprises ou les allocations chômage. Les victimes ne se rendent compte de l’arnaque que lorsqu’elles s’étonnent de ne pas recevoir les aides, et qu’elles se retournent vers les administrations concernées. Autre escroquerie liée au Covid : les fausses propositions d’être mis sur liste d’attente de la vaccination contre paiement.

Ces arnaques ont essentiellement cours en Californie et en Floride. Dans le premier cas, elles visent une population très portée sur la « tech » et habituée à faire des virements par internet. Dans le second, une population âgée, crédule.

Et bien qu’ayant un département chargé de retrouver la trace de cet argent, le FBI a de plus en plus de mal à y parvenir. Car souvent, les fonds siphonnés sont vite échangés contre de la cryptomonnaie, bien plus difficile à tracer.