APPEL DE SONKO AU MFDC – Le oui… mais de Nouha Cissé

«Je considère qu’Ousmane Sonko est un partisan de la paix en Casamance parce qu’il a déclaré de manière formelle qu’il n’est pas pour la Casamance indépendante. Qu’il n’est pas pour la lutte armée engagée mais il est pour une Casamance partie intégrante du Sénégal. A ce titre, il a même pris un engagement personnel de manière exceptionnelle de collaborer au moins sur cette question avec Monsieur le Président de la République pour l’avènement de la paix en Casamance », a souligné Nouha Cissé. Poursuivant ses propos, il dira : « Mais, en 2019, Sonko a été interpellé par les femmes de la plateforme et il n’a pas hésité à dire sous forme de boutade « quand je serai Président, j’irai moi-même dans la forêt prendre mes cousins, mes oncles, mes neveux et les ramener dans la vie civile pour oublier à jamais la guerre qui a été engagée ». Et de poursuivre : « Maintenant, il faut éviter qu’il y ait des dérives de type communautariste ou identitaire qui se cristalliseraient sur ce conflit qui n’est pas au fond un conflit de Casamance, d’une région. C’est effectivement un mal-être au Sénégal exprimé par une jeunesse qui avait de fortes demandes dont la pression a donné ce que nous savons ». Et pour finir, le membre du Groupe de réflexion de la paix en Casamance souhaite qu’il n’y ait pas d’amalgame sur cette question : « il est souhaitable qu’aucun amalgame ne soit fait là-dessus surtout que le principal concerné a déterminé de manière très claire et nette sa position sur cette question». BARTHELEMY COLY (STAGIAIRE) SUDONLINE