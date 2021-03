CAN 2021 : les défis qui attendent les Lions

Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football, l’équipe du Sénégal boucle les éliminatoires pour du beurre, mais en ayant d’autres défis en tête.

Quatre mois après leur qualification pour la CAN 2021, qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun, les hommes d’Aliou Cissé se retrouvent cette semaine pour la suite des éliminatoires. Aliou Cissé et ses hommes ont débuté leur rassemblement, ce lundi, à Brazzaville où ils doivent affronter le Congo pour le compte de la 5e journée avant l’acte 6 face à l’eSwatini, mardi prochain, à Thiès. Malgré une qualification déjà acquise, l’équipe du Sénégal a néanmoins d’autres défias à relever.

Gagner pour terminer premiers

La CAN 2021 est présente dans toutes les têtes, et on en oublierait presque que les deux matchs à venir sont des rencontres qualificatives pour la Coupe d’Afrique. Et si le Sénégal a été bien servi au tirage, il reste à confirmer les quatre victoires déjà décrochées. Et le pire, ça serait de dormir sur leurs lauriers. Il y a des obligations collectives. Avec le déplacement au Congo, ce vendredi, les Lions seront opposés à leur principal adversaire dans ce groupe I. Et contrairement au succès facile à Thiès (2-0), il ne faudra pas trop compter cette fois sur un public même s’ils jouent en terres congolaises. Sans tous ces avantages, l’équipe du Sénégal qui est leader avec 12 points, devra tenter de gagner au Congo deuxième du groupe I avec 7 points, pour assurer sa première place avant d’aborder l’opposition face à l’eSwatini avec l’esprit tranquille.

Surtout que les Diables Rouges visent aussi la qualification. Ces derniers seraient même premiers du groupe s’ils s’imposent face aux Sénégalas et Bissau-guinéens les 26 et 30 mars. A condition que les Lions fassent un faux pas lors des deux dernières journées.

Eviter un tirage difficile

Les deux matchs suivants apparaissent largement dans les cordes des vice-champions d’Afrique en titre, même s’il faudra se méfier de ce déplacement au Congo 1 heure de décalage, et d’une pelouse qu’ils découvrent pour la première fois. Pire, les Lions doivent éviter de tomber dans un groupe difficile lors du tirage au sort. Cela passe donc par gagner les deux matchs voire même un seul pour terminer premiers du groupe I.