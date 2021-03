NDIAÉL – Birahim Seck du Forum Civil invite Macky Sall à revoir le décret d’affectation

La situation qui prévaut depuis quelques années au niveau du Ndiaél autour de la problématique du foncier ne laisse pas indifférent le Coordonnateur National du Forum Civil, Birahim Seck, qui a fait le déplacement pour écouter les populations de la zone. En effet, ces dernières continuent toujours de réclamer leurs terres (20 000 hectares) affectées par l’État du Sénégal à des investisseurs étrangers. “Nous avons trouvé des populations déterminées avec plein d’engagement et de conviction, et le Forum Civil compte jouer sa partition en les accompagnant. Mais tout d’abord, je pense qu’il y va de la responsabilité première du Président de la République car cette question ne peut être réglée par lui. C’est pourquoi nous l’interpellons en lui demandant de revoir le décret qu’il avait eu à prendre pour affecter des terres à des Italiens. On ne peut pas déshabiller ses fils et habiller des étrangers”, a soutenu Birahim Seck, Coordonnateur National du Forum Civil qui estime qu’il est inadmissible aujourd’hui que des morceaux de terres du Sénégal soient entre les mains de sociétés qui sont dans les paradis fiscaux. Il rappelle que les populations ont besoin de ces terres pour vivre et subvenir à leurs besoins primaires de santé, d’éducation, entre autres, mais aussi, de quoi nourrir leurs progénitures. “Il est vraiment inadmissible que quelque part au Sénégal, on puisse déposséder des populations d’une superficie de plus de 20 000 hectares pour l’attribuer à des étrangers alors que ces populations ont la capacité de pouvoir mettre en valeur ces terres. Vous vous rendez compte, 37 villages avec tout ce que cela comporte comme hommes, femmes, enfants, bétails, qui comptent sur ces terres là pour vivre, on les dépossède au bénéfice des étrangers”, a-t-il regretté tout en exprimant son engagement et la volonté du Forum Civil d’accompagner ces populations afin qu’elles puissent rentrer dans leurs droits. YVES TENDENG SUDONLINE