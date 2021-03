OIM-PNUD La migration mise au service du développement durable

Le programme en question est financé par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération Suisse. Dans un communiqué reçu hier, lundi, on note que « Onze pays participent à cette troisième phase de l’initiative conjointe des Nations Unies pour la Migration et le Développement en vue de renforcer les partenariats stratégiques dans ce domaine clé de gouvernance de la migration. Il s’agit du Sénégal, du Bangladesh, de la Jamaïque, du Kirghizistan, de l’Equateur, de la Moldavie, du Maroc, des Philippines, du Népal, de la Serbie et de la Tunisie ».

Selon toujours le communiqué, «l’objectif global du programme est d’exploiter les avantages du développement et de réduire les effets négatifs de la migration pour les communautés d’accueil et d’origine, les migrants et les membres de leur famille. Le programme s’appuie sur les enseignements et les réalisations de la phase pilote, de la seconde phase et de l’initiative conjointe des Nations Unies pour la Migration et le Développement ».

Dans la foulée, le communiqué ajoute que « pour le Sénégal, deux secteurs prioritaires tels que l’emploi et la santé, ont été choisis par le gouvernement. D’ailleurs, « Les trois(3) régions que sont Sédhiou, Diourbel et Saint-Louis ont été particulièrement sélectionnées pour financer des initiatives au niveau local dont des Agences régionales de Développement (ARD) demeurent les bras techniques de mises en œuvre en partenariat soutenu et régulier avec la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE)».

B COLY (STAGIAIRE)