Zlatan Ibrahimovic fond en larmes pour son retour en sélection suédoise

L’attaquant du Milan AC est revenu sur le sujet quelques heures plus tard dans une interview pour le média suédois Fotbollskanalen. “Cette période m’éloigne de ma famille et ce n’est pas une chose facile. Si vous avez deux enfants qui pleurent chaque fois que vous les quittez, c’est un peu difficile. Je suis humain, même si je suis Superman”, a-t-il déclaré. “Mes enfants sont très fiers. Ils m’ont demandé d’apporter le kit de l’équipe nationale, donc on va le faire.”