Le Khalife Général des Mourides à l’opposition : « Cultivons la paix en nous… La démocratie, c’est aussi la voie des urnes… »

Le but ? Discuter avec tous les membres de l’opposition sur la situation socio-politique du Sénégal regroupés au sein du Frn.

L’envoyé du Khalife n’est personne d’autre que Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, avec à ses côtés Me Madické Niang, Cheikh Bass, Mamadou Diop Decroix et Mactar Sourang.

L’émissaire du Khalife livra des mots d’apaisement, mais aussi de retenue de toutes les sensibilités de la classe politiques, surtout quand certains s’aventurent à présager « une deuxième vague ».

Le Khalife général des Mouride sera sans réserve : « J’enlève mon titre de Khalife et me positionne en tant que simple citoyen pour appeler au calme et à la préservation de cette paix qui est une identité de notre pays. Je ne maîtrise pas la politique, mais je sais que vous, acteurs politiques, vous faites partie des vecteurs de la paix et de la stabilité du pays », confiera Serigne Mountakha Mbacké par la voix de son messager de Porokhane.

Par ailleurs, ayant bien lu toutes les recommandations égrenées par le Front de Résistance Nationale (Frn), l’envoyé du Khalife général des Mourides assure qu’il les transmettra fidèlement au Khalife Serigne Mountakha Mbacké qui envisage pour sa part, de discuter également avec l’autre partie du pouvoir. « Nous savons qu’être dirigeant est très difficile, mais il faut, dans un pays démocratique où la paix et la stabilité y sont recherchées, faire preuve d’écoute de son peuple. »

L’envoyé du Khalife appelle toute l’opposition, même ayant des positions différentes, à privilégier le dialogue, l’écoute et la responsabilité, car l’intérêt du peuple doit être au dessus de tout.

Il profitera de l’occasion pour remettre les 50 millions destinés aux familles des victimes et les modalités de distribution seront définies.

