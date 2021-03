CAN 2021: qualification historique des Comores en Coupe d’Afrique

L’équipe de football des Comores s’est qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d’Afrique des nations, ce 25 mars 2021. Les Comoriens ont décroché le point qui leur manquait en faisant match nul 0-0 face au Togo, dans le groupe G des éliminatoires pour la CAN 2021.

Le match Comores-Togo ne restera pas dans les annales du football, mais il marquera à jamais l’histoire comorienne. Ce 25 mars 2021 à Malouzini, les Comoriens se sont qualifiés pour la toute première fois pour la Coupe d’Afrique des nations.

Les Cœlacanthes n’avaient besoin que d’un petit point en plus pour s’assurer une des deux premières places du groupe G, en éliminatoires de la « CAN 2021 » [1]. Ils n’auront pas besoin d’attendre le résultat de Kenya-Égypte, l’autre partie de ce jeudi dans le groupe G, ni les rencontres Égypte-Comores et Togo-Kenya prévues le 29 mars. Les voilà assurés de finir premiers ou deuxièmes.

Les protégés d’Amir Abdou ont fait match nul à domicile face à une sélection togolaise déjà éliminée et privée de nombreux cadres, restrictions de déplacements dues au Covid obligent.

Des Comoriens crispés

En première période, les locaux s’évertuent à avoir le contrôle du ballon. Mais seul un accrochage dans la surface entre leur attaquant Faïz Selemani et le portier adverse Djehani N’Guissan (23e) anime les débats.

En seconde période, les tentatives comoriennes sont tout aussi stériles. Mais comment en vouloir à une sélection sans doute crispée par l’enjeu et qui a été impeccable depuis le début de ces éliminatoires ?

Au coup de sifflet final, les quelques dizaines de spectateurs autorisés dans l’enceinte ne refreinent ainsi pas leur immense joie. Ils ont assisté à un moment d’éternité pour ce petit pays de 850 000 habitants, affilié seulement en 2005 à la Fédération internationale de football. En janvier/février 2022, les supporters des Cœlacanthes suivront les exploits de l’équipe des Comores au Cameroun.