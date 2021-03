Culture de la qualité au sein des institutions d’enseignement supérieur et de recherche des pays membres de l’UEMOA

La Commission de l’UEMOA et l’UNESCO à travers son Bureau Régional d’Abuja mutualisent leurs efforts en appui à l’assurance qualité dans l’espace UEMOA. Deux sessions de formation en gouvernance universitaire ont ainsi été lancées ce lundi 22 mars 2021 à l’intention d’une centaine d’enseignants, chercheurs et gestionnaires d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche de l’Union.

Avec ces deux nouvelles sessions de renforcement des capacités, la Commission atteint le cap du millier d’experts formés en assurance qualité grâce notamment à son Programme d’Appui et de développement des Centres d’Excellence Régionaux (PACER) et ses partenariats avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et l’UNESCO.

Ces formations prennent fin le 26 mars 2021.