Répercussions de la Covid-19 sur les MPME au Sénégal : Un taux de croissance en net recul de 1,1 %

MicroSave Consulting (MSC), en partenariat avec la Mastercard Foundation a présenté les résultats de son étude, sur les répercussions de la Covid-19, notamment en ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Selon cette étude, des mesures telles que l’interdiction des licenciements et les restrictions du transport ont affecté les ventes et aggravé les problèmes de trésorerie.

Les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) qui emploient généralement moins de 250 personnes, sont l’épine dorsale de l’économie sénégalaise. Elles jouent un rôle clé en contribuant à hauteur d’environ 40 % au PIB et sont une source d’emplois majeure. Leur taux de croissance devrait être en net recul, s’établissant à 1,1 % en 2020, notamment en raison de la crise sanitaire, 9 travailleurs sur 10 sont dans le secteur informel et 97 % des entreprises sont informelles, rappelle l’étude qui précisent qu’elles ont besoin d’un soutien ciblé pour renforcer la résilience, se formaliser et contribuer à l’économie locale.

Certaines mesures ont contribué à répondre aux besoins immédiats des MPME. Cependant, des mesures telles que l’interdiction des licenciements et les restrictions du transport ont affecté les ventes et aggravé les problèmes de trésorerie. Le statut informel de la majeure partie des MPME a rendu difficile leur accompagnement par l’Etat pour combler leurs besoins de liquidité à court terme, souligne la même étude.

Parmi les stratégies d’adaptation courantes, les entreprises ont eu recours à la réduction des stocks et à la diversification des canaux de vente. Cependant, seule une poignée d’entre elles ont utilisé les canaux numériques ou créé de nouveaux partenariats.

MicroSave Consulting (MSC) est un cabinet de conseil spécialisé qui depuis 20 ans a accompagné le monde vers une véritable inclusion financière, sociale et économique. Avec 11 bureaux dans le monde entier, environ 190 employés de différentes nationalités et des compétences variées. O.BA